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Парти рассматривает возможность ухода из «Арсенала» в январе слухи

17 Сентября 2023 • 00:34 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
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Через 17 ч. 19 мин.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти может покинуть команду по ходу сезона.

Ганский футболист мог сменить клубную прописку ещё летом, однако «канониры» не одобрили продажу хавбека. Согласно сведениям Football Insider, Парти задумывается об уходе из «Арсенала» в январское трансферное окно. 30-летний игрок понимает, что Микель Артета намерен использовать на его позиции Деклана Райса.

Основным претендентом на Томаса Парти по-прежнему считается «Ювентус», о чьём интересе неоднократно сообщалось в прошлом. Контракт опорника с лондонским клубом рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

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Ювентус Арсенал Лондон Томас Парти трансферы футбола - зима 2024
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