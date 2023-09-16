«Манчестер Сити» обсудит новый контракт Кевина де Брёйне позднее, чем планировалось раньше.

Бельгийский полузащитник травмировался в матче первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли», выбыв из строя, как предполагается, до зимы. Согласно сведениям Daily Star, именно по этой причине руководство «горожан» откладывает переговоры с де Брёйне по новому контракту. Ожидается, что стороны приступят к обсуждениям уже после возвращения 32-летнего игрока на поле.

Действующий трудовой договор Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года. Хавбек представляет цвета манчестерского гранда уже на протяжении восьми лет.