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«Манчестер Сити» отложит переговоры по новому контракту с де Брёйне слухи

16 Сентября 2023 • 23:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
23.09 17:00

«Манчестер Сити» обсудит новый контракт Кевина де Брёйне позднее, чем планировалось раньше.

Бельгийский полузащитник травмировался в матче первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли», выбыв из строя, как предполагается, до зимы. Согласно сведениям Daily Star, именно по этой причине руководство «горожан» откладывает переговоры с де Брёйне по новому контракту. Ожидается, что стороны приступят к обсуждениям уже после возвращения 32-летнего игрока на поле.

Действующий трудовой договор Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года. Хавбек представляет цвета манчестерского гранда уже на протяжении восьми лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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