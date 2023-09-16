​«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл 3 из 5 стартовых матчей в АПЛ

В пятом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» вновь потерпел поражение - на сей раз команда нидерландского специалиста Эрика тен Хага уступила в родных стенах «Брайтону» со счетом 1:3. Таким образом, она потерпела третье поражение в первых пяти матчах - ранее «Манчестер Юнайтед» был бит лондонскими клубами «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Как оказалось, три поражения в первых пяти матчах «Манчестер Юнайтед» потерпел впервые в истории выступлений в английской Премьер-лиге, то есть с 1992 года.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бернли», это случится 23 сентября.