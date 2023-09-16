В АПЛ установлен рекорд по количеству жёлтых карточек за один игровой день

Команды Английской премьер-лиги обновили давний рекорд по предупреждениям.

В семи матчах английского чемпионата, состоявшихся в субботу, арбитры раздали в общей сложности 44 жёлтые карточки – рекордный суммарный показатель за один игровой день в истории Премьер-лиги, докладывает Opta. Прежний рекорд был установлен 22 августа 1998 года – тогда футболистом было предъявлено 43 предупреждения.

Несмотря на обилие жёлтых карточек в сегодняшних встречах элитного английского дивизиона, с поля был удалён всего один игрок – Оливер Макберни, представляющий «Шеффилд Юнайтед» (на 114-й минуте матча против «Тоттенхэма»).