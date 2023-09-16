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Палинья – о сорвавшемся переходе в «Баварию»: «Не буду врать, это было странно»

16 Сентября 2023 • 23:17 Комментировать
Бавария
...
Бохум
23.09 16:30

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья вспомнил, как едва не перешёл в «Баварию».

Мюнхенский клуб рассчитывал оформить подписание португальца в последний день летнего трансферного окна, но так и не получил добро от «Фулхэма» до истечения крайнего срока. На днях опорный хавбек продлил контракт с «дачниками».

«Не буду врать, для меня это были странные недели, как и для моей семьи. Но сейчас я хочу забыть обо всём этом и полностью сосредоточиться на своём нынешнем клубе», – приводит журналист Крис Уайз слова Палиньи.

По некоторым данным, 28-летний футболист может перейти в «Баварию» в январе, несмотря на обновлённый контракт с «Фулхэмом».

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Фулхэм Бавария Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023
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