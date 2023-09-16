Тен Хаг прокомментировал свист болельщиков «Манчестер Юнайтед» после замены Хёйлунна

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о негативной реакции болельщиков.

«Красные дьяволы» уступили в родных стенах «Брайтону» (1:3) в матче пятого тура Премьер-лиги. Дорогостоящий новичок «Юнайтед» Расмус Хёйлунн вышел в стартовом составе, но был заменён на 64-й минуте на Антони Марсьяля при счёте 0:2.

«Это позитивный момент. Его отлично приняли, он здорово выступил, и я рад, что болельщики подали сигнал, который должен придать Расмусу уверенности. Дело в том, что он просто был не готов провести весь матч», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова тен Хага.

Напомним, что Расмус Хёйлунн перебрался в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Аталанты» за 75 млн евро.