​Постекоглу отметил «творческий юбилей» - не проигрывает уже в 50 домашних матчах кряду

В пятом туре английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» одержал волевую победу в игре с «Шеффилд Юнайтед», причем она получилась волевой - «шпоры» пропустили первыми.

Как оказалось, это был 50-й домашний матч кряду для Анге Постекоглу, наставника «Тоттенхэма», в котором его команда не проигрывает. Конечно, большую часть из них он провел у руля шотландского «Селтика», гегемона местного футбола, но, надо признать, при Постекоглу «Тоттенхэм» совсем неплох - четыре победы и ничья в первых пяти матчах чемпионата.

В следующем туре лондонский клуб сыграет с земляками из «Арсенала».