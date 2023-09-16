​«Тоттенхэм» одержал 100-ю волевую победу в АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» удачно провел матч пятого тура против «Шеффилд Юнайтед» - команда Анге Постекоглу одержала победу, причем она оказалась волевой - «шпоры» пропустили первыми в матче, но затем забили два гола.

Как оказалось, это была сотая волевая победа «Тоттенхэма» за все время выступлений в высшей лиге. И в АПЛ есть лишь один клуб, который записал на свой счет больше волевых побед - это «Манчестер Юнайтед» со 103-мя такими победами.

В следующем туре английского чемпионата «Тоттенхэму» предстоит сразиться с лондонским «Арсеналом», это случится в воскресенье, 24 сентября.