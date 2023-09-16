Сон: «Надеюсь, сегодняшний матч добавит Ришарлисону уверенности»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин порадовался за товарища по команде Ришарлисона.

Бразилец принёс победу «Тоттенхэму» над «Шеффилд Юнайтед» (2:1), отметившись голом и ассистом на 98-й и 100-й минутах после выхода на замену на 80-й.

«Это ещё приятнее, чем если бы забил я сам. Он очень талантлив, и мне жаль, что он винил себя в своих неудачах. Я знаю, каково это, потому что тоже переживал трудные времена. Надеюсь, этот успех поможет ему обрести уверенность и стать сильнее», – заявил после матча Сон, цитируемый английскими СМИ.

Напомним, что незадолго до матча Ришарлисон признался, что испытывает психологические проблемы.