«Ньюкасл» прервал серию поражений, одолев «Брентфорд»

В пятом туре Премьер-лиги проигравший три матча подряд «Ньюкасл» принимал «Брентфорд», который пока никому не уступал. Игра получилась напряженной с небольшим количеством ударов. На 29-й минуте Бруно Гимараэс наносил удар головой, но голкипер выручил. В середине второго тайма хозяева получили право пробить 11-метровый, и Каллум Уилсон не без риска переиграл вратаря.

Непростая победа позволила «Ньюкаслу» набрать три очка и настичь соперника на 10-м месте.