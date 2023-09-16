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«Ньюкасл» прервал серию поражений, одолев «Брентфорд»

16 Сентября 2023 • 21:59 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Брентфорд
окончен

В пятом туре Премьер-лиги проигравший три матча подряд «Ньюкасл» принимал «Брентфорд», который пока никому не уступал. Игра получилась напряженной с небольшим количеством ударов. На 29-й минуте Бруно Гимараэс наносил удар головой, но голкипер выручил. В середине второго тайма хозяева получили право пробить 11-метровый, и Каллум Уилсон не без риска переиграл вратаря.

Непростая победа позволила «Ньюкаслу» набрать три очка и настичь соперника на 10-м месте.

Протокол игры  
Ньюкасл1:0Брентфорд
(1:0) Уилсон Каллум64'  
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс Бруно  90'Андерсон ЭллиотГордон Энтони  90'Уилсон Каллум  90'Барнс Харви 83' (Альмирон Мигель ( 83')
Запасные: Таргетт МэттМёрфи ДжейкобЛивраменто ВалентиноЛасcеллс ДжамалХолл ЛьюисДубравка МартинТонали СандроИсак Александр
Флеккен Марк  64'Коллинз Натан  85'Пиннок ИтанМи Бен 72' (Мопе Нил ( 72') Хикки Аарон  59' 82' (Льюис-Поттер Кин ( 82') Йенсен МатиасНоргор Кристиан  42' 72' (Шаде Кевин ( 72') Янельт Витали 72' (Ониика Фрэнк ( 72') Генри Рико 42' (Расмуссен Мадс ( 42') Мбеумо БрайанВисса Йоан  33'
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаСтракоша ТомасЯрмолюк ЕгорГоддос Саман
16 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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