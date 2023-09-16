«Ньюкасл» прервал серию поражений, одолев «Брентфорд»

В пятом туре Премьер-лиги проигравший три матча подряд «Ньюкасл» принимал «Брентфорд», который пока никому не уступал. Игра получилась напряженной с небольшим количеством ударов. На 29-й минуте Бруно Гимараэс наносил удар головой, но голкипер выручил. В середине второго тайма хозяева получили право пробить 11-метровый, и Каллум Уилсон не без риска переиграл вратаря.
Непростая победа позволила «Ньюкаслу» набрать три очка и настичь соперника на 10-м месте.
Протокол игры
|(1:0) Уилсон Каллум64'
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно• 90'Андерсон Эллиот•Гордон Энтони• 90'Уилсон Каллум• 90'Барнс Харви83' (Альмирон Мигель (83')
Флеккен Марк• 64'Коллинз Натан• 85'Пиннок Итан•Ми Бен72' (Мопе Нил (72') •Хикки Аарон 59'82' (Льюис-Поттер Кин (82') •Йенсен Матиас•Норгор Кристиан 42'72' (Шаде Кевин (72') •Янельт Витали72' (Ониика Фрэнк (72') •Генри Рико42' (Расмуссен Мадс (42') •Мбеумо Брайан•Висса Йоан 33'
16 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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