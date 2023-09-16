Постекоглу: «Очень рад за Ришарлисона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился мыслями об игре нападающего Ришарлисона.

Бразильский футболист, страдавший от психологических трудностей, вышел на поле на 80-й минуте сегодняшнего матча против «Шеффилд Юнайтед» при счёте 0:1 в пользу соперников, после чего принёс своей команде победу, отметившись голом и результативной передачей на 98-й и 100-й минутах.

«Я действительно рад за него, он отлично справился. Мы активно забрасывали мяч в штрафную, надеясь забить, а он очень опасен в воздухе.

Ришарлисон должен понимать, насколько он хорош и важен для нас, и это, надеюсь, облегчит его проблемы в других сферах жизни», – цитирует BBC Постекоглу.