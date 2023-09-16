Постекоглу – о победе над «Шеффилд Юнайтед»: «У нашей команды особый дух»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался после победы над «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

«Шпоры» уступали в счёте вплоть до восьмой компенсированной минуты, после чего точные удары Ришарлисона и Кулушевски принесли хозяевам поля три очка.

«У нас новая команда, но у неё уже есть стойкость и особый дух. Такие матчи – отличная проверка. Это помогает укреплять уверенность в своих силах. Невероятный день для болельщиков», – заявил в послематчевом интервью BBC австралийский наставник.

В активе «Тоттенхэма» 13 набранных очков после пяти туров нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги.