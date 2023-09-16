Де Дзерби - о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Брайтон» заслужил победу

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче пятого тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его команда провела великолепную игру и заслуженно одержала победу. По его мнению, лишь первые 15-20 минут были проблемы, так как соперник играл не так, как ожидали.

«Думаю, что игра изменилась, когда мы взяли мяч под контроль. В тот момент они оказывали сильное давление, и удержание мяча помогло нам контролировать игру – кроме того, у нас есть четверо очень хороших и быстрых игроков атаки», - приводит слова де Дзерби Sky Sports.