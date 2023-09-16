​Эмери впервые выиграл у Роя Ходжсона

В пятом туре английского чемпионата «Астон Вилла», оправившаяся от предыдущих неудач, обыграла «Кристал Пэлас». Для Унаи Эмери, наставника «Астон Виллы», это означало первую победу над Роем Ходжсоном, наставником «Кристал Пэлас» - хотя испанский тренер сразился с ним уже в четвертый раз в своей карьере. Ранее, в бытность наставником «Арсенала», у него не получалось обыграть Роя Ходжсона, а вот сейчас, наконец-то, получилось.

В следующем туре чемпионата Англии «Астон Вилле» предстоит сыграть с другим лондонским клубом - «Челси». Это случится в следующую субботу, двадцать третьего сентября.