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Тен Хаг: Мы доминировали в первые 20 минут

16 Сентября 2023 • 20:27 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
1:3
Брайтон
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении своей команды в матче пятого тура Английской премьер-лиги против «Брайтона» (1:3).

Специалист отметил, что разочарован результатом, ведь его команда была близка к успеху, но всё было против. Тен Хаг отметил, что «красные дьяволы» доминировали первые 20 минут, а а затем пропустили сразу же в первой атаке. 

«Мы должны продолжать придерживаться плана, несмотря на пропущенный мяч. Мы создали немало моментов. Мы должны проанализировать, что не получилось в этом матче и посмотреть, что нам нужно улучшить», - добавил он в разговоре с BBC. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Эрик тен Хаг
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
16 Сентября 2023 в 21:06
ай..
не нада пи-ча-лица
сезон переди-и-и-и
се-зон фпе-ре-ди-и-и
ну, хворост погади!
А-ха-ха-ха! )))
ингерман
16 Сентября 2023 в 21:04
ай.. не на-да печа-ли-ца (с).. дайте дзен-хагу ышо поработаць ведь усе идец па плану.. А-ха-ха-ха! )))
andpet
16 Сентября 2023 в 20:56
сезон закончен ждём новый год.я лично больше англ лигу смотреть в этом сезоне не буду.
andpet
16 Сентября 2023 в 20:55
]хочу завтра видеть что он уволен став те палец верх.
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