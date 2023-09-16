Тен Хаг: Мы доминировали в первые 20 минут

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении своей команды в матче пятого тура Английской премьер-лиги против «Брайтона» (1:3).

Специалист отметил, что разочарован результатом, ведь его команда была близка к успеху, но всё было против. Тен Хаг отметил, что «красные дьяволы» доминировали первые 20 минут, а а затем пропустили сразу же в первой атаке.

«Мы должны продолжать придерживаться плана, несмотря на пропущенный мяч. Мы создали немало моментов. Мы должны проанализировать, что не получилось в этом матче и посмотреть, что нам нужно улучшить», - добавил он в разговоре с BBC.