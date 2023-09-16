​Гвардиола никогда не проигрывал «Вест Хэму»

В пятом туре английского чемпионата в календарь свел действующего чемпиона страны «Манчестер Сити» с «Вест Хэмом», и «Горожане» снова выиграли - уже в пятый раз кряду с начала чемпионата.

Как оказалось, для наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы это был уже пятнадцатый матч кряду против «Вест Хэма» - и он выиграл тринадцать из них, а еще две игры закончились вничью. Каталонский специалист, работающий в «Манчестер Сити» с 2016 года, еще ни разу не проигрывал «Вест Хэму».

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» предстоит сразиться с «Ноттингем Форест».