​Де Дзерби: «Я не хочу давить на Фати»

Испанский нападающий Ансу Фати присоединился к английскому «Брайтону», он будет выступать за этот клуб в начавшемся сезоне, однако наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби заявил, что не хочет давить на Фати и готов предоставить ему необходимое время для адаптации.

- Я не хочу оказывать на Фати давление. Он провел с нами лишь несколько тренировок. Он может сыграть девятку или десятку на поле, а может и 11 номер. Фати - большой талант, но мы пока что очень мало поработали вместе. Скажу вам больше через месяц, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В пятом туре АПЛ «Брайтон» обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед».