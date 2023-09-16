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Гвардиола подвёл итоги победы над «Вест Хэмом»

16 Сентября 2023 • 19:56 Комментировать
Вест Хэм
1:3
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча пятого тура Английской премьер-лиги, в котором «горожане» одержали выездную победу над «Вест Хэмом» со счётом 3:1.

Специалист отметил, что весь матч его команда действовала фантастически, даже уступая против команды, которая показывает приличную игру на стандартах.

«Мы действовали эффективно, были терпеливы во втором тайме. Это была отличная победа после международного перерыва. Команда проявила хороший настрой, чтобы выстоять», - приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» остаётся единственной командой, которая не потеряла ни одного очка в нынешнем сезоне АПЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Хосеп Гвардиола
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