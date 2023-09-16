​«Вест Хэм» повторил клубный антирекорд, проиграв «Манчестер Сити»

В пятом туре английского чемпионата лондонский «Вест Хэм» проиграл «Манчестер Сити», несмотря на то, что повел было в счете в первом тайме. Удержать преимущество «молотобойцы», увы, не смогли, и проиграли в итоге со счетом 1:3.

Как оказалось, «Вест Хэм» не может выиграть у «Манчестер Сити» уже в шестнадцати матчах кряду, в последний раз это получилось в 2015 году. Серия из шестнадцати безвыигрышных матчей против конкретного соперника стала повторением антирекорда клуба, ранее такую же серию «Вест Хэм» выдал против другого клуба из Манчестера - «Юнайтед», естественно.