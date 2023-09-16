​Тренер «Вулверхэмптона»: «Не смогли прыгнуть выше головы»

В пятом туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» повел было в счете в игре с «Ливерпулем», но затем пропустил три мяча и проиграл. Наставник «Вулверхэмптона» Гари О'Нил прокомментировал события игры, посетовав на то, что команда сбавила обороты во втором тайме.

- Мы успели создать несколько отличных моментов, но и у соперника были хорошие шансы. Пропустили ответный гол из-за собственной ошибки. Соперничать на равных с «Ливерпулем» для нас означает прыгнуть выше головы. Мы делали это первые 45 минут, а во втором тайме не смогли, - цитирует слова наставника «волков» BBC Sport.