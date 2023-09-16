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«Астон Вилла» успела отыграться и вырвать победу в матче с «Кристал Пэлас»

16 Сентября 2023 • 19:09 Комментировать
Астон Вилла
3:1
Кристал Пэлас
окончен

Середняки Премьер-лиги, «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас», провели не очень событийный матч пятого тура. Олли Уоткинс должен был открывать счет, но спасение голкипера. На 34-й минуте Мусса Диаби открыл счет, но ненадолго, ВАР показал, что был офсайд. А вот гости свою первую атаку второго тайма разыграли до верного, Одсонн Эдуар поразил ворота - 0:1. Невезучий Уоткинс под конец встречи сотряс штангу. Эберечи Эзе мог удваивать счет, но решил отыграть на партнера, и голкипер перехватил мяч. На 87-й минуте Джон Дуран спас бирмингемцев, а на 90+8 минуте Дуглас Соарес реализовал пенальти - 2:1. Также успел забить Леон Бэйли.

Бирмингемцы идут на седьмом месте, соперник - следом.

Протокол игры  
Астон Вилла3:1Кристал Пэлас
  47'Эдуар Одсонн (0:1)

(1:1) Дуран Джон 87'

(2:1) Соарес Дуглас 90'

(3:1) Бэйли Леон 90'

  
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти  86'Конса ЭзриТоррес Пау IIДинь ЛюкаМакгинн Джон  17' 71' (Дуран Джон ( 71') Камара Бубакар I 58' (Тилеманс Юри ( 58') Соарес ДугласДзаньоло Николо  45' 57' (Бэйли Леон ( 57') Диаби МуссаУоткинс Олли
Запасные: Ленгле КлеманОльсен РобинЧамберс КалумМорено АлексМаршалл ФилипДендонкер Леандер
Джонстон СэмУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимРичардс КрисМитчелл ТайрикДукуре ШейкХьюз Уилл  53'Айю Джордан 25' (Матета Жан-Филипп ( 25') Эзе Эберечи  17'Шлупп ДжеффриЭдуар Одсонн 90' (Ахамада Науиру ( 90')
Запасные: Рак-Сакьи ДжесуранХолдинг РобМэттьюз РемиРидевальд ЖайроЭбиовей МалколмКлайн НатаниэльХендерсон Дин
16 сентября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Астон Вилла
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