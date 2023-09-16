«Астон Вилла» успела отыграться и вырвать победу в матче с «Кристал Пэлас»

Середняки Премьер-лиги, «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас», провели не очень событийный матч пятого тура. Олли Уоткинс должен был открывать счет, но спасение голкипера. На 34-й минуте Мусса Диаби открыл счет, но ненадолго, ВАР показал, что был офсайд. А вот гости свою первую атаку второго тайма разыграли до верного, Одсонн Эдуар поразил ворота - 0:1. Невезучий Уоткинс под конец встречи сотряс штангу. Эберечи Эзе мог удваивать счет, но решил отыграть на партнера, и голкипер перехватил мяч. На 87-й минуте Джон Дуран спас бирмингемцев, а на 90+8 минуте Дуглас Соарес реализовал пенальти - 2:1. Также успел забить Леон Бэйли.
Бирмингемцы идут на седьмом месте, соперник - следом.
Протокол игры
|47'Эдуар Одсонн (0:1)
(1:1) Дуран Джон 87'
(2:1) Соарес Дуглас 90'
(3:1) Бэйли Леон 90'
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти• 86'Конса Эзри•Торрес Пау II•Динь Люка•Макгинн Джон 17'71' (Дуран Джон (71') •Камара Бубакар I58' (Тилеманс Юри (58') •Соарес Дуглас•Дзаньоло Николо 45'57' (Бэйли Леон (57') •Диаби Мусса•Уоткинс Олли
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Ричардс Крис•Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк•Хьюз Уилл• 53'Айю Джордан25' (Матета Жан-Филипп (25') •Эзе Эберечи• 17'Шлупп Джеффри•Эдуар Одсонн90' (Ахамада Науиру (90')
16 сентября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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