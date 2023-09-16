«Астон Вилла» успела отыграться и вырвать победу в матче с «Кристал Пэлас»

Середняки Премьер-лиги, «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас», провели не очень событийный матч пятого тура. Олли Уоткинс должен был открывать счет, но спасение голкипера. На 34-й минуте Мусса Диаби открыл счет, но ненадолго, ВАР показал, что был офсайд. А вот гости свою первую атаку второго тайма разыграли до верного, Одсонн Эдуар поразил ворота - 0:1. Невезучий Уоткинс под конец встречи сотряс штангу. Эберечи Эзе мог удваивать счет, но решил отыграть на партнера, и голкипер перехватил мяч. На 87-й минуте Джон Дуран спас бирмингемцев, а на 90+8 минуте Дуглас Соарес реализовал пенальти - 2:1. Также успел забить Леон Бэйли.

Бирмингемцы идут на седьмом месте, соперник - следом.