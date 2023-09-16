​Только Салах и Джеррард забили как гости больше голов на «Олд Траффорд», чем Гросс

В субботу «Манчестер Юнайтед» разочаровал своих болельщиков, проиграв дома «Брайтону» в пятом туре Премьер-лиги со счётом 1:3. Автором одного из голов в составе «чаек» стал полузащитник Паскаль Гросс.

Как сообщает Opta, Гросс забил уже четыре гола на «Олд Траффорд» в Премьер-лиге. Только два футболиста забили на этом стадионе больше голов, выступая за гостевую команду – это Мохамед Салах и Стивен Джеррард (по пять голов).

«Манчестер Юнайтед» в пяти прошедших турах Премьер-лиги отпраздновал две победы и потерпел три поражения. Следующий матч «красные дьяволы» проведут 20 сентября – против «Баварии» в Лиге чемпионов.