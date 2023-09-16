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В компенсированное время матча с «Шеффилд Юнайтед» «Тоттенхэм» превратил поражение в победу

16 Сентября 2023 • 19:08 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Шеффилд Юнайтед
окончен

«Тоттенхэм» принимал «Шеффилд Юнайтед» в боевом матче с обилием жёлтых карточек. «Шпоры» привычно здорово играли впереди, нанеся уйму ударов по воротам, но не всё шло по их плану. Ив Биссума здорово прорвался к воротам, а удар мог быть и сильнее - парировано. Джеймс Мэддисон из пределов штрафной атаковал вторым касанием - досадный промах. На 74-й минуте огрызнулись гости и забили - мяч вброшен из-за боковой в штрафную, никто не смог сыграть в борьбе, и в итоге Густаво Хамер пробил в цель - 0:1. На восьмой добавленной минуте Ришарлисон спас лондонцев, здорово сыграв головой на линии вратарской. И тут же Деян Кулушевски в центре штрафной забил победный гол - 2:1.

Лондонцы делят второе место, гости - 17-е.

Протокол игры  
Тоттенхэм2:1Шеффилд Юнайтед
  74'Хамер Густаво (0:1)
(1:1) Ришарлисон90'  
(2:1) Кулушевски Деян90'  
Викарио ГульельмоПорро Педро 90' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 90') Ромеро КристианВан де Вен Микки  49' 90' (Эмерсон Жуниор ( 90') Удоги ДестиниСарр Пап Матар 81' (Перишич Иван ( 81'  90') Биссума Ив  87'Кулушевски ДеянМэддисон Джеймс  68'Манор Соломон  69' 81' (Джонсон Бреннан ( 81') Хын-Мин Сон 81' (Ришарлисон ( 81'  90')
Запасные: Дэвис БенСкипп ОливерДайер ЭрикФорстер Фрейзер
Фодеринхэм Уэсли  45'Робинсон Джек  63'Башам Крис  29'Ахмедходжич АнелБогл Джейден 87' (Трасти Остон ( 87') Винисиус СоузаМакати Джон 70' (Норвуд Оливер ( 70') Хамер Густаво 81' (Дэвис Том ( 81'  90') Томас ЛюкМакбарни Оливер  56'  90'Арчер Камерон  41'
Запасные: Слимане АнисТраоре БениСерики ФемиЛаруси ЯссерДэвис Адам
16 сентября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед
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