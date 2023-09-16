В компенсированное время матча с «Шеффилд Юнайтед» «Тоттенхэм» превратил поражение в победу

«Тоттенхэм» принимал «Шеффилд Юнайтед» в боевом матче с обилием жёлтых карточек. «Шпоры» привычно здорово играли впереди, нанеся уйму ударов по воротам, но не всё шло по их плану. Ив Биссума здорово прорвался к воротам, а удар мог быть и сильнее - парировано. Джеймс Мэддисон из пределов штрафной атаковал вторым касанием - досадный промах. На 74-й минуте огрызнулись гости и забили - мяч вброшен из-за боковой в штрафную, никто не смог сыграть в борьбе, и в итоге Густаво Хамер пробил в цель - 0:1. На восьмой добавленной минуте Ришарлисон спас лондонцев, здорово сыграв головой на линии вратарской. И тут же Деян Кулушевски в центре штрафной забил победный гол - 2:1.

Лондонцы делят второе место, гости - 17-е.