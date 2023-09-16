В компенсированное время матча с «Шеффилд Юнайтед» «Тоттенхэм» превратил поражение в победу

«Тоттенхэм» принимал «Шеффилд Юнайтед» в боевом матче с обилием жёлтых карточек. «Шпоры» привычно здорово играли впереди, нанеся уйму ударов по воротам, но не всё шло по их плану. Ив Биссума здорово прорвался к воротам, а удар мог быть и сильнее - парировано. Джеймс Мэддисон из пределов штрафной атаковал вторым касанием - досадный промах. На 74-й минуте огрызнулись гости и забили - мяч вброшен из-за боковой в штрафную, никто не смог сыграть в борьбе, и в итоге Густаво Хамер пробил в цель - 0:1. На восьмой добавленной минуте Ришарлисон спас лондонцев, здорово сыграв головой на линии вратарской. И тут же Деян Кулушевски в центре штрафной забил победный гол - 2:1.
Лондонцы делят второе место, гости - 17-е.
Протокол игры
|74'Хамер Густаво (0:1)
|(1:1) Ришарлисон90'
|(2:1) Кулушевски Деян90'
Викарио Гульельмо•Порро Педро90' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (90') •Ромеро Кристиан•Ван де Вен Микки 49'90' (Эмерсон Жуниор (90') •Удоги Дестини•Сарр Пап Матар81' (Перишич Иван (81') • 90'Биссума Ив• 87'Кулушевски Деян•Мэддисон Джеймс• 68'Манор Соломон 69'81' (Джонсон Бреннан (81') •Хын-Мин Сон81' (Ришарлисон (81') 90'
Запасные: Дэвис Бен•Скипп Оливер•Дайер Эрик•Форстер Фрейзер
Фодеринхэм Уэсли• 45'Робинсон Джек• 63'Башам Крис• 29'Ахмедходжич Анел•Богл Джейден87' (Трасти Остон (87') •Винисиус Соуза•Макати Джон70' (Норвуд Оливер (70') •Хамер Густаво81' (Дэвис Том (81') • 90'Томас Люк•Макбарни Оливер 56'• 90'Арчер Камерон 41'
Запасные: Слимане Анис•Траоре Бени•Серики Феми•Ларуси Яссер•Дэвис Адам
16 сентября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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