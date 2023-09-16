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«Брайтон» по делу победил на «Олд Траффорд», у «МЮ» третье поражение

16 Сентября 2023 • 18:58 Комментировать (5)
Манчестер Юнайтед
1:3
Брайтон
окончен

У «МЮ» крайне непростой календарь на старте сезона, и команда Эрика тен Хага проиграла уже третий матч. В домашней встрече с «Брайтоном» у хозяев не было перевеса, более того, они пропускали и пропускали. В первом тайме Саймон Адингра прострелил ближе к воротам, Адам Лаллана пропустил мяч, и Данни Уэлбек забил бывшей команде. В ответ Маркус Рэшфорд от лицевой линии сыграл на Расмуса Хёйлунна, который у ворот разобрался с обороной и поразил цель. Как показал ВАР, мяч все же ранее покинул пределы поля, гола нет.

Начался второй тайм, и Паскаль Гросс метров с 15 расстрелял ворота. Вскоре Жоао Педро технично послал мяч в сетку. Вышедший на замену Ханнибал Межбри выстрелом из-за штрафной сократил отставание «МЮ» - 1:3.

«Брайтон» с 13 очками вышел на третье место, соперник делит девятую строчку.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед1:3Брайтон
  20'Уэлбек Данни (0:1)
  53'Гросс Паскаль (0:2)
  71'Педро Жоао (0:3)
(1:3) Межбри Ханнибал73'  
Онана АндреДалот ДиогуЛинделоф ВикторМартинес Лисандро 85' (Уан-Биссака Аарон ( 85') Регилон Серхио 85' (Пельистри Факундо ( 85') Мактоминай Скотт 85' (Гарначо Алехандро ( 85') Каземиро Карлос 64' (Межбри Ханнибал ( 64'  90') Эриксен КристианФернандеш Бруну  45'Хёйлунн Расмус 64' (Марсьяль Антони ( 64') Рэшфорд Маркус
Запасные: Гор ДэниелЭванс ДжонниМагуайр ГарриБайиндыр Алтай
Стил ДжейсонВельтман ЙоелВан Хекке Ян-Поль  24'Данк ЛьюисЛемпти Тарик  4' 77' (Милнер Джеймс ( 77') Гросс ПаскальДауд Махмуд 77' (Гилмор Билли ( 77') Саймон Адингра 85' (Фергюсон Эван ( 85') Лаллана Адам 64' (Педро Жоао ( 64') Митома КаоруУэлбек Данни 64' (Фати Ансу ( 64')
Запасные: Роша Игор IIБалеба КарлосУэбстер АдамВербрюгген Барт
16 сентября. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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Bartimeus
16 Сентября 2023 в 19:57
Брайтон любит выигрывать у МЮ
InterSan
16 Сентября 2023 в 19:42
Ман Юнайдет погряз в скандалах. Это не может не влиять на команду. Такими темпами и с такими конкурентами - попасть в 4-ку будет нереально.
Остаётся надеяться, что клуб продадут действительно стоящим Владельцам и будут не только деньги, но и Мозги.
Zed2891
16 Сентября 2023 в 19:36
Даже Тоттенхэм на последних минутах минутах из гауна вылез, а семьнольтед опять вляпался. Больше нало было с Санчо ругаться. Да, не позавидуешь болелам, походу лысый там, как и набриалиненный в Арсе, надолго, видно тоже будут "доверять процессу" еще пару тройку лет.
Вайнах 06
16 Сентября 2023 в 19:24
Уахахаха)) Роналду виноват!!!! Тен Хааг аут!)
snk6565
16 Сентября 2023 в 19:12
Он часом не аутист???...этот лысый хр@н???...он во что играет?...ему, скорее всего, важнее всяческие инфоповоды, чем то, что команда тупо не бегает по полю...а эти, по данному поводу видимо, превращаются в стадо тупых долбачей, как...не к ночи будет сказано...при Рангнике...пусть уже валит поскорее из клуба в компании с Глейзерами
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