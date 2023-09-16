«Брайтон» по делу победил на «Олд Траффорд», у «МЮ» третье поражение

У «МЮ» крайне непростой календарь на старте сезона, и команда Эрика тен Хага проиграла уже третий матч. В домашней встрече с «Брайтоном» у хозяев не было перевеса, более того, они пропускали и пропускали. В первом тайме Саймон Адингра прострелил ближе к воротам, Адам Лаллана пропустил мяч, и Данни Уэлбек забил бывшей команде. В ответ Маркус Рэшфорд от лицевой линии сыграл на Расмуса Хёйлунна, который у ворот разобрался с обороной и поразил цель. Как показал ВАР, мяч все же ранее покинул пределы поля, гола нет.

Начался второй тайм, и Паскаль Гросс метров с 15 расстрелял ворота. Вскоре Жоао Педро технично послал мяч в сетку. Вышедший на замену Ханнибал Межбри выстрелом из-за штрафной сократил отставание «МЮ» - 1:3.

«Брайтон» с 13 очками вышел на третье место, соперник делит девятую строчку.