«Фулхэм» скромно обыграл главного неудачника старта сезона

В пятом туре Премьер-лиги «Фулхэм» играл против явного аутсайдера, принимая «Лутон Таун». Джейкоб Браун в середине первого тайма головой направил мяч в штангу. Амари Бэлл дальним ударом едва не открыл счет - парировал голкипер. В середине второго тайма Карлос Винисиус был первым на отскоке в штрафной и прицельно пробил - 1:0. «Фулхэм» контролировал мяч 80% времени и закономерно победил, выйдя на восьмое место, у противника одни «баранки».
Протокол игры
|(1:0) Винисиус Карлос65'
Лено Бернд•Тете Кенни•Диоп Исса• 44'Рим Тим•Кастань Тимоти• 40'Рид Харрисон62' (Винисиус Карлос (62') •Пальинья Жоау•Перейра Андреас81' (Рид Бобби (81') •Уилсон Гарри81' (Кэрни Том (81') •Хименес Рауль62' (Айуоби Алекс (62') •Виллиан Боргес90' (Угелумба Кэлвин (90')
Камински Томас• 37'Бурк Рис82' (Вудроу Коули (82') •Локьер Том•Андерсен Мадс•Каборе Исса•Бэлл Амари•Самби Локонга Альберт-Мбойо75' (Адебайо Элайджа (75') •Накамба Марвелус•Чон Тахит 27'75' (Раддок Пелли (75') •Браун Джейкоб74' (Огбене Чидози (74') •Моррис Карлтон74' (Доти Алфи (74')
Запасные: Крул Тим•Джайлз Райан•Менги Теден•Берри Люк
16 сентября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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