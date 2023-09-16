«Фулхэм» скромно обыграл главного неудачника старта сезона

В пятом туре Премьер-лиги «Фулхэм» играл против явного аутсайдера, принимая «Лутон Таун». Джейкоб Браун в середине первого тайма головой направил мяч в штангу. Амари Бэлл дальним ударом едва не открыл счет - парировал голкипер. В середине второго тайма Карлос Винисиус был первым на отскоке в штрафной и прицельно пробил - 1:0. «Фулхэм» контролировал мяч 80% времени и закономерно победил, выйдя на восьмое место, у противника одни «баранки».