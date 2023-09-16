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«Манчестер Сити» добился волевой победы над «Вест Хэмом»

16 Сентября 2023 • 18:56 Комментировать
Вест Хэм
1:3
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» создал много моментов в матче против «Вест Хэма», но пропустил первый, а потом долго не мог реализовать свои моменты. Однако в конце матча «горожане» своего всё же добились и вновь выиграли.

Протокол игры  
Вест Хэм1:3Манчестер Сити
(1:0) Уорд-Праус Джеймс36'  
  46'Докю Жереми (1:1)
  76'Силва Бернарду (1:2)
  86'Холанн Эрлинг (1:3)
Ареола АльфонсЦоуфал Владимир 88' (Керер Тило ( 88') Зума КуртАгер НаифЭмерсон ПалмиериСоучек Томаш  79' 88' (Ингс Дэнни ( 88') Альварес Эдсон  39' 68' (Бенрахма Саид ( 68') Боуэн ДжарродУорд-Праус ДжеймсПакета ЛукасАнтонио Майкл 67' (Кудус Мохаммед ( 67')
Запасные: Огбонна АнджелоФабьянски ЛукашМавропанос КонстантиносКрессуэлл АаронФорнальс Пабло
Эдерсон МораесУокер КайлАканджи МануэльДиаш РубенГвардиол Йошко  45' 90' (Аке Натан ( 90') Силва Бернарду 90' (Гомес Серхио ( 90') Родри Эрнандес  89'Фоден Фил 67' (Луис Матеус II ( 67') Альварес ХулианДокю Жереми 90' (Льюис Рико ( 90') Холанн Эрлинг 90' (Бобб Оскар ( 90')
Запасные: Филлипс КэлвинОртега ШтефанКарсон Скотт
16 сентября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

«Манчестер Сити» после четырёх туров Премьер-лиги шёл без потерь, так что в случае победы над «Вест Хэмом» мог вновь единолично возглавить турнирную таблицу. В свою очередь «молотобойцы» также успешно начали сезон и всего на два балла отступали от «горожан», так при успехе в очной встрече могли опередить подопечных Хосепа Гвардиола.

Гости ожидаемо с первых минут завладели инициативой и начали проводить атаку за атакой. Поле одного из угловых в начале матча «горожане» нанесли пять ударов, но каждый раз на пути стояли соперники. Затем Докю нашёл в штрафной Гвардиола, а тот прострелил на дальнюю штангу, но Холанн умудрился с близкого расстояния не попасть в цель. В ответ «молотобойцы» заработали угловой, после подачи которого Соучек сбрасывал на дальнюю штангу, но там никого не оказалось. Затем Фоден получил мяч на линии штрафной, но в последний момент его удар успели заблокировать.

Постепенно давление «Манчестер Сити» снизилось, хотя гости и продолжали владеть инициативой. Казалось, что у «Вест Хэма» игра в атаке толком не клеилась, но именно хозяева за десять минут до перерыва открыли счёт. Докю обрезался в середине поля, Цоуфал протащил мяч к лицевой и навесил, Уорд-Праус со «второго этажа» пробил точно в цель.

«Горожане» могли быстро отыграться. Докю сделал передача на дальнюю штангу, где Холанн замыкал, но получилось слабо, так что защитник хозяев с ленточки мяч вынес. Тут же Родри нанёс мощный удар, но чуть не попал в угол. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимущество «молотобойцев».

Уже в дебюте второго тайма «горожане» сравняли счёт. Докю получил мяч на левом фланге, вошёл в штрафную и пробил из-под защитника в дальний угол. Ареола вытянулся в струнку, но достать футбольный снаряд не смог. Тут же гости могли и выйти вперёд. После навеса с фланга Фоден головой бил в дальний угол, но в этот раз французский вратарь «молотобойцев» спас ворота. Затем Альварес метров с двадцати пальнул в крестовину. Чуть позже после навеса Родри с фланга Холанн пробил ножницами с близкого расстояния, но Ареола выручил сою команду. Затем норвежец уже после навеса Силвы слева пробил, но получилось в руки вратарю хозяев.

«Молотобойцы» лишь по истечении часа игры вновь приблизились к воротам соперника. Эмерсон разогнал атаку команды по центру и завершал атаку, но его выстрел был заблокирован. После навеса с углового Антонио бил в упор головой, но Эдерсон сумел среагировать и вытащить мяч из угла. В ответ Ареола уже спас после удара Гвардиола.

За двадцать минут до конца матча «горожане» свой шанс всё же реализовали. Силва сыграл в стеночку с Альваресом на входе в штрафную, получив обратно аккуратную закидушку, опередил защитников и Ареола и пробил в цель. Поведя в счёте, «горожане» стали сбивать темп игры. Тем не менее, именно гости могли вскоре забить вновь. Уокер прорвался по правому флангу и прострелил на Холанна, который бил вновь с близкого расстояния, но Ареола вновь спас ворота.

И всё же Холанн свой гол забил. Силва сделал передачу справа в штрафную, и норвежец обработал мяч и мощно пробил уже точно в дальний угол.

На следующей неделе обе команды сыграют в еврокубках. «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов примет «Црвену Звезду», а «Вест Хэма» дома встретится с сербской «Бачка-Тополой». В следующем же туре Премьер-лиги «горожане» примут «Ноттингем Форест», а «молотобойцы» отправятся на выезд в «Ливерпулю».

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Роман Андреев

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