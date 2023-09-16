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​Робертсон: «В первом тайме совершали много ошибок»

16 Сентября 2023 • 18:53 Комментировать

В пятом туре английского чемпионата «Ливерпуль» сыграл с «Вулверхэмптоном», после первого тайма подопечные Юргена Клоппа проигрывали, но затем смогли переломить ход матча и выиграли со счетом 3:1. Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон прокомментировал события игры:

- Конечно, в перерыве многое поменялось, у нас был разговор. За первый тайм, конечно, следует извиниться, пауза на игры сборных не может быть оправданием тем ошибкам, которые мы совершали. Но второй тайм, думаю, произвел куда большее впечатление на людей, и мы получили то, что хотели получить, - цитирует слова Робертсона BBC Sport.


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Ливерпуль Эндрю Робертсон
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