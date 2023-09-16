​Салах побил рекорд Мареза в АПЛ среди африканцев

В субботу «Ливерпуль» добился волевой победы в гостях у «Вулверхэмптона» - 3:1. Нападающий «красных» Мохамед Салах стал автором двух результативных передач на партнёров. Теперь на счету Салаха 63 голевых паса в чемпионате Англии. Он стал рекордсменом Премьер-лиги по этому показателю среди африканских футболистов.

Второе место занимает Рияд Марез (61 голевой пас), а третье – Дидье Дрогба (55 голевых пасов).

Показатели, приведённые выше, взяты с официального сайта Английской премьер-лиги. При этом на других порталах показатели слегка отличаются.