​Ришарлисон в запасе: «Тоттенхэм» озвучил состав на игру с «Шеффилдом»

В субботу в рамках пятого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Наставник лондонской команды Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Викарио, Порро, Удоги, ван де Вен, Ромеро, Сарр, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Соломон, Хынмин Сон.

Форвард Ришарлисон начнёт игру в запасе. Ранее бразилец сообщил о намерении обратиться за психологической помощью. Не сумев забить в недавнем матче за сборную Бразилии, Ришарлисон расплакался.

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