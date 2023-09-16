«Манчестер Юнайтед» огласил стартовый состав на матч против «Брайтона»

Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч пятого тура Английской премьер-лиги против «Брайтона». Защитник Рафаэль Варан и полузащитники Мэйсон Маунт и Софьян Амрабат не помогут «красным дьяволам» из-за повреждений.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Онана, Уан-Биссака, Линделоф, Мартинес, Далот, Каземиро, Мактоминай, Фернандеш, Эриксен, Рэшфорд, Хейлунн.

Поединок на «Олд Траффорд» начнётся в 17:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.