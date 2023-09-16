​Гвардиола вернулся и выбрал состав «Манчестер Сити» на игру с «Вест Хэмом»

Перед международной паузой Хосеп Гвардиола пропустил несколько матчей «Манчестер Сити» из-за операции на спине. Теперь испанский специалист вернулся к полноценной работе. Гвардиола будет присутствовать на субботней игре пятого тура Премьер-лиги против «Вест Хэма». Он решил включить в стартовый состав таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Доку, Альварес, Холанн.

Матч между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.