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Стало известно, сколько «Реал» зарабатывает с рекламы на форме

16 Сентября 2023 • 15:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1 1.68 X 3.95 2 5.30
17.09 22:00

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг по доходам с продажи рекламы на футболках.

По сведениям Marca, доход «сливочных» составляет 190 миллионов евро за сезон. На второй строчке оказался еще один испанский клуб — «Барселона», которая зарабатывает на рекламе 183 миллиона евро. Тройку лидеров по этому показателю замыкает «ПСЖ» – 168 миллионов евро.

Отметим, что в десятку так же вошли: «Манчестер Сити» (167,5), «Манчестер Юнайтед» (159), «Челси» (130), «Арсенал» (128), «Бавария» (110), «Ювентус» (110), «Ливерпуль» (91).

После четырех туров «Реал» лидирует в Ла Лиге, набрав 12 очков. Следующим соперником «сливочных» станет «Реал Сосьедад». Игра пройдет 17 сентября и начнется в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Ювентус Бавария Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон ПСЖ
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