Стало известно, сколько «Реал» зарабатывает с рекламы на форме

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг по доходам с продажи рекламы на футболках.

По сведениям Marca, доход «сливочных» составляет 190 миллионов евро за сезон. На второй строчке оказался еще один испанский клуб — «Барселона», которая зарабатывает на рекламе 183 миллиона евро. Тройку лидеров по этому показателю замыкает «ПСЖ» – 168 миллионов евро.

Отметим, что в десятку так же вошли: «Манчестер Сити» (167,5), «Манчестер Юнайтед» (159), «Челси» (130), «Арсенал» (128), «Бавария» (110), «Ювентус» (110), «Ливерпуль» (91).

После четырех туров «Реал» лидирует в Ла Лиге, набрав 12 очков. Следующим соперником «сливочных» станет «Реал Сосьедад». Игра пройдет 17 сентября и начнется в 22:00 по мск.