Ходжсон не поехал на матч по состоянию здоровья

В субботу «Кристал Пэлас» проведёт гостевой матч пятого тура Премьер-лиги против «Астон Виллы». Пресс-служба лондонского клуба сообщает, что главный тренер команды Рой Ходжсон не отправился на игру, поскольку почувствовал себя плохо.

Отмечается, что Ходжсон передал наилучшие пожелания футболистам. Рулевой «Кристал Пэлас» будет находиться на связи с Пэдди Маккарти – именно он будет управлять командой на «Вилла Парк».

В четырёх стартовых турах чемпионата Англии «Кристал Пэлас» набрал семь очков. На текущий момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице.