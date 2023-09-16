Марку Силва: «Мы планировали продлить контракт с Палиньей ещё до ситуации с «Баварией»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал продление контракта с полузащитником Жоау Палиньей. Португальский опорник ранее был связан с переходом в мюнхенскую «Баварию». Игрок прибыл на медосмотр в последний день трансферного окна, но сделка в конечном итоге сорвалась, так как «Фулхэм» не смог найти Жоау замену.

«Мы планировали продлить контракт с Палиньей ещё до ситуации с «Баварией». Всё было готово ещё до того, как он оказался в Мюнхене. Переход не состоялся, Жоау не говорит об этом, так как не видит необходимости», – сказал Силва на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может вернуться за Палиньей в январе, несмотря на новый контракт.