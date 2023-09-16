Тен Хаг: «Мы осознаём, что «Брайтон» является очень сложным соперником»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящего матча Английской премьер-лиги против «Брайтона». Напомним, в первых четырёх турах нового розыгрыша чемпионата манкунианцы уже потерпели два поражения, проиграв «Тоттенхэму» и «Арсеналу».

«Мы осознаём, что «Брайтон» является очень сложным соперником. Любой, кто посмотрит за игрой этой команды, увидит высокое качество. Мы понимаем, что если не будем достаточно сконцентрированы, у нас будут проблемы», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

«Брайтон» набрал 9 очков в первых 4 турах Премьер-лиги. Единственное поражение подопечных де Дзерби случилось в матче с «Вест Хэмом».