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Тен Хаг: «Мы осознаём, что «Брайтон» является очень сложным соперником»

16 Сентября 2023 • 15:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
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Через 0 ч. 57 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящего матча Английской премьер-лиги против «Брайтона». Напомним, в первых четырёх турах нового розыгрыша чемпионата манкунианцы уже потерпели два поражения, проиграв «Тоттенхэму» и «Арсеналу».

«Мы осознаём, что «Брайтон» является очень сложным соперником. Любой, кто посмотрит за игрой этой команды, увидит высокое качество. Мы понимаем, что если не будем достаточно сконцентрированы, у нас будут проблемы», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

«Брайтон» набрал 9 очков в первых 4 турах Премьер-лиги. Единственное поражение подопечных де Дзерби случилось в матче с «Вест Хэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Эрик тен Хаг
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