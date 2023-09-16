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«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

16 Сентября 2023 • 16:30 Комментировать
Вест Хэм
1:0
Манчестер Сити
1 6.70 X 4.60 2 1.50
2-й тайм

В пятом туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Вест Хэм1:0Манчестер Сити
(1:0) Уорд-Праус Джеймс36' 
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума КуртАгер НаифЭмерсон ПалмиериСоучек ТомашАльварес Эдсон  39'Боуэн ДжарродУорд-Праус ДжеймсПакета ЛукасАнтонио Майкл
Запасные: Керер ТилоОгбонна АнджелоИнгс ДэнниКудус МохаммедФабьянски ЛукашМавропанос КонстантиносБенрахма СаидКрессуэлл АаронФорнальс Пабло
Эдерсон МораесУокер КайлАканджи МануэльДиаш РубенГвардиол Йошко  45'Силва БернардуРодри ЭрнандесФоден ФилАльварес ХулианДокю ЖеремиХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоАке НатанГомес СерхиоФиллипс КэлвинОртега ШтефанБобб ОскарЛуис Матеус IIКарсон Скотт
16 сентября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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3
6.20 4.20 1.58
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51 мин
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
0
8.40 4.70 1.44
Видео
Перерыв
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
0
1.86 3.70 4.50
Видео
Перерыв
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брайтон Брайтон
0
1
1.98 3.75 3.90
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