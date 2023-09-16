«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В пятом туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Вест Хэм - Манчестер Сити
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Протокол игры
|(1:0) Уорд-Праус Джеймс36'
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Агер Наиф•Эмерсон Палмиери•Соучек Томаш•Альварес Эдсон• 39'Боуэн Джаррод•Уорд-Праус Джеймс•Пакета Лукас•Антонио Майкл
16 сентября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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