«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В пятом туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Юнайтед - Брайтон
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Протокол игры
|20'Уэлбек Данни (0:1)
Онана Андре•Далот Диогу•Линделоф Виктор•Мартинес Лисандро•Регилон Серхио•Мактоминай Скотт•Каземиро Карлос•Эриксен Кристиан•Фернандеш Бруну• 45'Хёйлунн Расмус•Рэшфорд Маркус
16 сентября. Стадион "Олд Траффорд".
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