Данилу: «Аллегри такой же, как и Гвардиола»

Защитник «Ювентуса» Данилу сравнил главного тренера команды Массимилиано Аллегри с Хосепом Гвардиолой из «Манчестер Сити». Напомним, бразилец выступал за «горожан» под руководством испанского специалиста с 2017 по 2019 год, пока не перешёл в «Ювентус».

«Аллегри такой же, как и Гвардиола. Они оба нацелены только на победу. Гвардиола ставит более позиционный футбол. При нём я играл на совершенно разных позициях: слева, справа, в центре защиты, а иногда даже в полузащите. Хосеп всегда требует от своей команды постоянного контроля», – цитирует Данилу итальянское издаине Il Corriere dello Sport.