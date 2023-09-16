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Данилу: «Аллегри такой же, как и Гвардиола»

16 Сентября 2023 • 14:00 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
1 1.93 X 3.45 2 4.40
Через 0 ч. -1 мин.

Защитник «Ювентуса» Данилу сравнил главного тренера команды Массимилиано Аллегри с Хосепом Гвардиолой из «Манчестер Сити». Напомним, бразилец выступал за «горожан» под руководством испанского специалиста с 2017 по 2019 год, пока не перешёл в «Ювентус».

«Аллегри такой же, как и Гвардиола. Они оба нацелены только на победу. Гвардиола ставит более позиционный футбол. При нём я играл на совершенно разных позициях: слева, справа, в центре защиты, а иногда даже в полузащите. Хосеп всегда требует от своей команды постоянного контроля», – цитирует Данилу итальянское издаине Il Corriere dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Массимилиано Аллегри Данилу
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