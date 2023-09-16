«Барселона» следит за ситуацией с Санчо

Каталонская «Барселона» активно следит за ситуацией вокруг вингера «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо, которого недавно отстранили от участия в ближайших матчах манкунианцев.

По информации от издания Sport, «Барселона» проявляет интерес к Санчо и может попробовать заполучить его в обозримом будущем. В клубе рассматривают возможность подписать англичанина в январе на правах аренды.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обвинил Санчо в плохом отношении к делу. Джедон, в свою очередь, написал в социальных сетях целый пост, в котором обвинил тренера манкунианцев во лжи.