​Почеттино призвал фанатов не ждать быстрых успехов от «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал понять, что его команде требуется время для выхода на серьёзный уровень.

«Все когда-то были молоды. Терри был молод, Лэмпард был молод, Дрогба был молод. Сейчас это другой «Челси» по сравнению с тем, который я видел, когда работал в «Тоттенхэме» или «Саутгемптоне». Я не говорю, что он хуже или лучше. Но это другие обстоятельства, другое давление.

Мы не можем сейчас сравнивать этот «Челси» с тем, каким он был в прошлом. Это несправедливо, это другая команда. Фанаты хотят побеждать, потому что раньше победы были для «Челси» обыденным делом. Сейчас у нас много талантливых игроков, которым нужно время, чтобы проявить себя. Но если говорить о перспективе, то у нас одна из лучших молодых команд», - цитирует Почеттино Daily Mail.