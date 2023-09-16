Тен Хаг: «Не знаю, сыграет ли Санчо за «Манчестер Юнайтед» в будущем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не знает, сыграет ли вингер Джедон Санчо за команду в будущем. Напомним, нидерландский специалист отстранил англичанина от участия в матчах.

«Не знаю, сыграет ли Санчо за «Манчестер Юнайтед» в будущем. Завтра у нас большой матч. Нам предстоит сыграть много поединков за короткий промежуток. Я сосредоточен лишь на этом», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Тен Хаг ранее публично обвинил Санчо в плохом отношении к делу на тренировках. В ответ на это англичанин раскритиковал тренера в социальных сетях. В итоге Джедон был отстранён от участия в матчах.