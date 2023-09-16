Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола или Венгер: Анри назвал лучшего тренера в своей карьере

16 Сентября 2023 • 12:50 Комментировать

Бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере.

«Для меня лучшим был Хосеп Гвардиола. Он занимает первое место с очень большим отрывом. Мне очень нравится смотреть за игрой его команд. Я часто дома смотрю матчи «Манчестер Сити», хоть и не являюсь их фанатом», - передает слова легенды французского футбола RMC Sport.

Напомним, что Анри выступал под руководством Гвардиолы за каталонскую «Барселону». Он защищал цвета «сине-гранатовых» с 2007 по 2010 год.

В настоящий момент Тьерри занимает пост главного тренера молодежной сборной Испании.

Анри честно рассказал, что думает о Мбаппе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Барселона Хосеп Гвардиола Тьерри Анри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.09.23 в 14:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль Ливерпуль
6.20 4.20 1.58
Видео
16.09.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.40 4.70 1.44
Видео
16.09.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.86 3.70 4.50
Видео
16.09.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брайтон Брайтон
1.98 3.75 3.90
Видео
16.09.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.37 5.20 9.40
Видео
16.09.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Лутон Таун Лутон Таун
1.72 3.90 5.20
Видео
16.09.23 в 19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
1.58 4.40 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
14:00 · Англия. Премьер-лига
Данилу: «Аллегри такой же, как и Гвардиола»
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» следит за ситуацией с Санчо
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал состав на игру с «Вулверхэмптоном»
13:06 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино призвал фанатов не ждать быстрых успехов от «Челси»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Не знаю, сыграет ли Санчо за «Манчестер Юнайтед» в будущем» 1
12:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола или Венгер: Анри назвал лучшего тренера в своей карьере
12:44 · Англия. Премьер-лига
​Клопп – о матче в 12:30: «Если я скажу хоть слово, весь мир скажет: «Он опять ноет» 1
12:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Хёйлунн заряжает команду позитивным духом»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Баварии» Фройнд: «Палинья? Посмотрим, что произойдёт в январе»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Джеймс хорошо восстанавливается, он уже работает с мячом»
10:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о проблемах «Манчестер Сити» перед игрой с «Вест Хэмом»
10:39 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Чалоба входит в мои планы, за меня это никто не может решить»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за тен Хага 1
09:00 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался об уходе Пепе, купленного за 80 миллионов евро
08:05 · Англия. Премьер-лига
Бегович: «Не знаю и половины игроков «Челси»
Все новости
Рекомендуем