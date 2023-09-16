Гвардиола или Венгер: Анри назвал лучшего тренера в своей карьере

Бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере.

«Для меня лучшим был Хосеп Гвардиола. Он занимает первое место с очень большим отрывом. Мне очень нравится смотреть за игрой его команд. Я часто дома смотрю матчи «Манчестер Сити», хоть и не являюсь их фанатом», - передает слова легенды французского футбола RMC Sport.

Напомним, что Анри выступал под руководством Гвардиолы за каталонскую «Барселону». Он защищал цвета «сине-гранатовых» с 2007 по 2010 год.

В настоящий момент Тьерри занимает пост главного тренера молодежной сборной Испании.

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