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Тен Хаг: «Хёйлунн заряжает команду позитивным духом»

16 Сентября 2023 • 12:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1 2.25 X 4.05 2 2.90
Через 2 ч. 57 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал состояние нападающего Расмуса Хёйлунна, который минувшим летом перебрался на «Олд Траффорд» из итальянской «Аталанты» за 75 миллионов евро.

«Хёйлунн заряжает команду позитивным духом. Он даёт энергию и демонстрирует приверженность к делу. Он воодушевлён возможностью играть за клуб и забивать голы», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Отметим, что Хёйлунн успел дебютировать за «Манчестер Юнайтед» в матче с лондонским «Арсеналом», который состоялся перед международной паузой. Игрок вышел на замену, но не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Расмус Хёйлунн
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