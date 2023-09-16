Спортивный директор «Баварии» Фройнд: «Палинья? Посмотрим, что произойдёт в январе»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд высказался насчёт возможного трансфера опорного полузащитника «Фулхэма» Жоау Палиньи. Напомним, португалец недавно продлил свой контракт с лондонским клубом, но ряд источников сообщает, что «Бавария» всё равно намерена попробовать провернуть трансфер в январе.

«Сделка по Палинье? В данный момент мы об этом не думаем, ведь у нас хватает качественных исполнителей в составе. Тем не менее, давайте посмотрим, что произойдёт в январское трансферное окно», – приводит слова Фройнда журналист Керри Хау в социальных сетях.

Палинья был близок к переходу в «Баварию» в последний день летнего трансферного окна, но сделка в итоге сорвалась.