Почеттино: «Джеймс хорошо восстанавливается, он уже работает с мячом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии капитана команды Риса Джеймса, который продолжает восстанавливаться после очередной травмы.

«Джеймс хорошо восстанавливается, он уже работает с мячом. Я пока не могу сказать, насколько он близок к возвращению на поле. Надеюсь, он вернётся до следующей международной паузы», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Джеймс в новом сезоне принял участие только в первом туре Английской премьер-лиги против «Ливерпуля». На одной из тренировок после этого матча Рис получил травму, из-за которой пропустил три последующих тура чемпионата.