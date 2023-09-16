Гвардиола рассказал о проблемах «Манчестер Сити» перед игрой с «Вест Хэмом»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травмированных футболистах команды.

«Грилиш и Стоунс с травмами. Они не сыграют против «Вест Хэма». Также они вряд ли успеют вернуться к матчу Лиги чемпионов против «Црвены Звезды». У Ковачича проблема с мышцами, и он тоже не будет доступен в предстоящей игре», - рассказал испанский специалист в интервью BBC.

Матч между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» состоится сегодня, 16 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

После четырех проведенных туров «горожане» с 12 очками занимают первое место в турнирной таблице.