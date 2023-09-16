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Почеттино: «Чалоба входит в мои планы, за меня это никто не может решить»

16 Сентября 2023 • 10:39 Комментировать
Борнмут
...
Челси
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17.09 16:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал понять, что центральный защитник Трево Чалоба входит в его планы на этот сезон. Напомним, минувшим летом интерес к англичанину проявляли такие клубы, как мюнхенская «Бавария» и «Ноттингем Форест».

«Входит ли Чалоба в планы «Челси»? Конечно. За многие решение несу ответственность я. Он будет в моих планах, никто не может за меня это решить. Когда он будет играть? Сперва ему нужно восстановиться, а затем решать придётся мне. У него будут такие же возможности, как у все»

Чалоба пока недоступен для матчей, так как залечивает травму, которую получил несколько недель назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Трево Чалоба
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