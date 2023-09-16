Почеттино: «Чалоба входит в мои планы, за меня это никто не может решить»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал понять, что центральный защитник Трево Чалоба входит в его планы на этот сезон. Напомним, минувшим летом интерес к англичанину проявляли такие клубы, как мюнхенская «Бавария» и «Ноттингем Форест».

«Входит ли Чалоба в планы «Челси»? Конечно. За многие решение несу ответственность я. Он будет в моих планах, никто не может за меня это решить. Когда он будет играть? Сперва ему нужно восстановиться, а затем решать придётся мне. У него будут такие же возможности, как у все»

Чалоба пока недоступен для матчей, так как залечивает травму, которую получил несколько недель назад.