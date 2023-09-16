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Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за тен Хага

16 Сентября 2023 • 09:52 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник Джедон Санчо может покинуть свой нынешний клуб - «Манчестер Юнайтед» - в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует инсайдер Экрем Конур.

По сведениям источника, английский вингер решил сменить клубную прописку из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Нидерландский специалист недоволен игроком и отстранил его от работы с первой командой. В услугах Джедона заинтересованы клубы из АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

За манкунианский гранд Санчо выступает с июля 2021 года. Срок трудового соглашения футболиста с «красными дьяволами» истекает в 2026 году. Трансферная стоимость 23-летнего вингера оценивается в 45 миллионов евро.

Санчо может сменить «Манчестер Юнайтед» на немецкий топ-клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джедон Санчо
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Комментарии (1)
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Fktrc_vfy.
16 Сентября 2023 в 10:48
Не из-за тен Хага, а за то что филонит на тренировках(игроки солидарны с тренером). Ладно бы соперника рвал на части, но и в игре не ахти...
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