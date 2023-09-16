Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за тен Хага

Атакующий полузащитник Джедон Санчо может покинуть свой нынешний клуб - «Манчестер Юнайтед» - в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует инсайдер Экрем Конур.

По сведениям источника, английский вингер решил сменить клубную прописку из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Нидерландский специалист недоволен игроком и отстранил его от работы с первой командой. В услугах Джедона заинтересованы клубы из АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

За манкунианский гранд Санчо выступает с июля 2021 года. Срок трудового соглашения футболиста с «красными дьяволами» истекает в 2026 году. Трансферная стоимость 23-летнего вингера оценивается в 45 миллионов евро.

Санчо может сменить «Манчестер Юнайтед» на немецкий топ-клуб