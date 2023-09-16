Артета высказался об уходе Пепе, купленного за 80 миллионов евро

Испанский наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался касательно расторжения трудового соглашения с вингером Николя Пепе, купленным у «Лилля» за 80 миллионов евро.

«Я не участвовал в той сделке. Что думаю о Пепе? Это отличный парень, который много трудился и старался изо всех сил. Не его вина в том, что клуб так много заплатил за него. Когда что-то идет не по плану, нужно искать другие варианты. Нет смысла продолжать, если работа не дает результата. Так будет лучше для обеих сторон», - передает слова тренера Evening Standard.

Пепе в летнее трансферное окно перешел в турецкий «Трабзонспор» на правах свободного агента.