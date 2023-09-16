Бегович: «Не знаю и половины игроков «Челси»

Экс-вратарь лондонского «Челси» Асмир Бегович высказался о трансферной работе своего бывшего клуба.

«Если вы отдаете 115 миллионов за Кайседо, то могли бы потратить и 120 на Райса. Мне кажется, он больше хотел играть за «Челси», нежели за «Арсенал». Я внимательно слежу за событиями в футболе, но не знаю и половины игроков «Челси». Это для меня странно. Не вижу, как именно строится команда. Все эти разговоры о переходном периоде – простая отговорка», - цитирует Беговича портал Goal.com.

После четырех туров Английской премьер-лиги «Челси» набрал четыре балла и занимает 12-е место в турнирной таблице.